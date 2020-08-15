Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам квалификации шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Испании. Лучший круг британец преодолел за 1 минуту 15,584 секунды.

«Я просто пытался правильно работать с шинами на круге. Первая попытка оказалась достойной, и мы, к счастью, сделали свою работу. Вчера работал с командой до десяти вечера и просто пытался понять, какие детали нам под силу улучшить к гонке. Машины «Ред Булл» очень быстры», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports .

Второе место занял партнер Льюиса по команде финн Валттери Боттас (+0,059), третье — нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,708). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» будет стартовать в воскресенье с 12-й позиции. Гонка в Барселоне состоится в воскресенье, начало в 16:10 по московскому времени.