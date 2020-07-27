В Великобритании можно в лотерее выиграть дом стоимостью полтора миллиона долларов, сообщает Upi.

Его владелец Питер Пирс решил пожертвовать свое жилище на благотворительность, и теперь его может выиграть любой желающий, кто приобретет лотерейный билет за два с половиной доллара. Вся выручка от продажи билетов пойдет дому Святой Варнавы – хоспису, в котором заботились о его покойном отце.

Дом Святой Варнавы из-за пандемии коронавируса нуждается в пожертвованиях, поэтому Пирс решил помочь.

Пирс сказал, что владел этим домом около 20 лет, а в 2018 году в нем был завершен капитальный ремонт. Особняк, который называют «Крепость художника», находится в графстве Западный Суссекс.

Желающие выиграть его могут принять участие в розыгрыше до 31 августа на сайте конкурса.