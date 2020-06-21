Денис Ворошилов. Британские ВМС сопровождали российский большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» во время прохода через Ла-Манш, сообщила пресс-служба Военно-морских сил Соединенного Королевства.

Отмечается, что наблюдение проводится с помощью радара, камер наблюдения и сенсоров. Кроме того, отслеживали проход «Вице-адмирала Кулакова» через пролив фрегат Westminster и патрульный корабль Tyne.

Британские военные добавили, что российский корабль действовал безопасно и профессионально.