Денис Ворошилов. Британские власти просят туристов вернуться в центр Лондона и поддержать восстанавливающуюся после потерь от пандемии коронавируса экономику британской столицы.

«После месяцев локдауна достопримечательности Лондона, включая всемирно известные музеи и галереи, множество баров и ресторанов, возвращаются к жизни. Мы хотим, чтобы люди приехали и увидели, что им может предложить Лондон, летние каникулы здесь безопасны», — заявил представитель министерства по цифровым технологиям, медиа и спорту в палате общин британского парламента Найджел Хаддлстон.

Он отметил, что большой турпоток в Лондоне выгоден не только городу, но и всей стране, так как туристы часто используют столицу как отправной пункт поездки.

«Туристическая отрасль вносит значительный вклад в национальную экономику, поддерживает занятость и играет критическую роль в том, чтобы Британия являлась местом, которое приятно посетить», — заявил представитель министерства.

Из-за COVID-19 в стране с 23 марта введен карантин. Часть ограничительных мер власти начали снимать с июня, с начала июля поэтапно открываются пабы, бары, музеи. Однако из-за финансовых потерь далеко не все компании могут восстановить работу.