Британские истребители Typhoon поднялись в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии, чтобы сопроводить «дальние российские самолеты», сообщили в ВВС королевства.

Отмечается, что воздушные суда не заходили в район полетной информации Великобритании к северу от побережья Шотландии, «перехват не потребовался».

Ранее стало известно, что три самолета Ту-142 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики.

На отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16 и самолеты F-35.