СПОРТ

Британская пловчиха Белоногофф получила спортивное гражданство России

14:41 13/02/2020

Чемпионка Европы среди юниоров по плаванию Татьяна Белоногофф получила спортивное гражданство России, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

По словам спортсменки, в России у нее высокие шансы пройти отбор на чемпионат мира и Европы.

«На юниорском чемпионате Европы я увидела дух российской команды и начала думать о том, что в будущем хочу представлять Россию на соревнованиях. Российское гражданство у меня есть, все необходимые документы тоже. Я считаю, что здесь способ отбора объективнее», -сказала Белоногофф.

С июня прошлого года Татьяна живет и тренируется в Санкт-Петербурге у Ирины Вятчаниной. В ноябре Белоногофф выступала на чемпионате России и заняла третье место на дистанции 50 метров.



