С 2015 года женщина ходила в больницу с жалобами, но врачи не рассматривали версию, что у нее может быть рак. Болезнь нашли уже на четвертой стадии и лечение не помогло.

Жительница Великобритании Люси Огилви умерла от колоректального рака и ее история совсем не о том, как пациент игнорировал симптомы. Напротив, она может показаться вопиющим безобразием — женщина годами ходила к врачу с жалобами, но правильный диагноз получила слишком поздно.

Как рассказал Daily Mirror муж Люси Иан, она впервые обратилась к врачу по поводу странных кишечных симптомов в 2015 году. С тех пор она неоднократно жаловалась доктору на боли в животе и ректальные кровотечения, а также проблемы со стулом. Но врач ни разу не предположил, что у пациентки рак — он был уверен, что это просто геморрой.

В итоге Люси пробовала различные свечи и мази, но ничего не помогало. В 2018 году у них с Ианом родилась вторая дочка. Но даже во время беременности медики не среагировали на жалобы. Диагноз Люси поставили только в мае 2019 года.

Колоректальный рак нашли на четвертой стадии, тем не менее, Люси решила бороться ради своей семьи. Она прошла химиотерапию и другое назначенное лечение. Болезнь ненадолго затихла, а в начале 2020 года рак снова стал прогрессировать.

Тогда врачи сказали, что Люси стоит попробовать иммунотерапию, но дело в том, что ей нужно было оплатить дорогостоящий курс самостоятельно. А времени оставалось все меньше.

Семья запустила сбор средств, но в сентябре состояние 40-летней Люси стало стремительно ухудшаться. Начинать лечение уже было бессмысленно. Иан поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв о помощи. Он сказал, что Люси в какой-то момент поняла, как все закончится, и попросила передать собранные для нее средства другим больным раком толстого кишечника.