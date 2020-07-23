Сейчас врачам удалось восстановить работу легких женщины на 40%, она постепенно восстанавливается, но впереди еще долгий процесс реабилитации.

Жительница Великобритании Фатима Бридл поставила своеобразных рекорд – она боролась с коронавирусом 130 дней и теперь, наконец, идет на поправку. Фатима почувствовала себя плохо еще в начале марта. За несколько дней до этого она вернулась в Великобританию из Марокко, куда ездила в отпуск.

Вскоре она получила положительный тест на коронавирус, а потом оказалась в больнице. Состояние 35-летней британки ухудшалось и в какой-то момент стало критическим – Фатима больше не могла дышать сама.

Ее перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. Фатима впала в кому и не приходила в сознание 40 дней. Кроме обширной пневмонии, у нее начался сепсис. Потребовалось долгое лечение, женщина провела на ИВЛ 105 дней, но все же смогла победить болезнь. Всего с момента постановки диагноза до выписки прошло 130 дней.

Вероятнее всего, одно ее легкое уже не восстановится, сейчас ее дыхательная функция работает на 40%, но врачи ждут дальнейших улучшений. Насколько существенными они будут, пока сложно сказать. Фатиме еще предстоит долгая реабилитация, она не может ходить самостоятельно из-за мышечной слабости, но уже пользуется ходунками.

В Великобритании коронавирусом заболели более 296 тысяч человек, 45 тысяч скончались. Фатима чудом не попала в этот печальный список, да еще и стала рекордсменкой – она дольше всех лечилась от коронавируса.