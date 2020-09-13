Бэт вынуждена постоянно таскать с собой систему питания через гастростому, у нее болят суставы и постоянно тошнит, но девушка твердо намерена жить на полную катушку.

Жительница Великобритании Бэт Гэллери долгое время не понимала, что с ней происходит. В 12 лет ее вдруг начало постоянно тошнить. Приступы тошноты и рвоты случались до 30 раз в день, а врачи не могли поставить диагноз.

Только через шесть лет, когда Бэт прошла множество обследований и ее вес составлял менее 40 килограммов, врачи наконец выяснили, что у нее целый букет редких заболеваний: гастропарез, синдром Элерса-Данлоса, синдром постуральной ортостатической тахикардии, а также синдром хронической усталости. К моменту постановки диагноза уже было ясно, что нормально питаться девушка может только через гастростому, поэтому в 16 лет Бэт установили систему.

К 20 годам, как признается девушка, у нее уже не было никакого желания жить. Она не могла нормально учиться и быть такой, как сверстники. Ей приходится носить с собой систему питания, а это не просто довольно тяжелый груз, но и предмет насмешек окружающих. Незнакомцы на улице часто упрекали ее за излишнюю худобу и осуждали, что она ходит в туалет для инвалидов — с виду Бэт выглядит абсолютно здоровой, если не видеть ее гастростому. Кроме того, ее нередко начинает тошнить прямо на улице.

Как рассказала Бэт изданию Daily Mail, выбраться из состояния, когда уже не хочется бороться, сложно. Она считает, что ей помогла любовь — когда Бэт познакомилась со своим парнем, ее состояние сразу стало улучшаться.

Сейчас Бэт 23 года и она не стесняется своих болезней, а напротив, активно рассказывает о них в блоге. Бэт по-прежнему сложно выходить из дома, она может пройти пешком не больше получаса, но научилась выстраивать планы, даже для небольших путешествий, с учетом своих недомоганий. Она не скрывает гастростому, получает образование и очень хотела бы показать другим тяжелобольным молодым людям, что можно быть счастливым, даже если ты уже никогда не будешь таким как все.

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