Британка Кирсти Лакин повеселилась на вечеринке и на следующее утро проснулась с сильной головной болью. Как сообщает Mirror, девушка приняла свое состояние за похмелье, но позже врачи обнаружили жидкость в ее мозге.

23-летняя Лакин утром 23 сентября проснулась с симптомами похмелья и решила, что на следующий день все пройдет. Однако головная боль усиливалась и через неделю девушке пришлось обратиться к врачу. Лакин отправили на обследование и обнаружили в ее мозге опасное скопление жидкости.

Девушке сделали пункцию, чтобы вывести жидкость и предотвратить повреждение мозга. Британка до сих пор страдает от головных болей, а через пару недель ей, возможно, потребуется еще одна пункция.

По словам Лакин, врачи связали случившееся с противозачаточными таблетками, которые она без проблем принимала около шести лет.

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