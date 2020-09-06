Женщина узнала о своем интересном положении, а уже через час стала мамой.

Жительница британского города Уиган Таша Дэвис в последние несколько месяцев думала, что сильно поправилась во время самоизоляции. Она пыталась практиковать диету, чтобы избавиться от внезапно увеличившегося веса, но он все продолжал расти. Пока в начале сентября Таша не попала в больницу с сильными болями в животе.

Проведя обследование, врачи приемного отделения сообщили Таше, что она вот-вот станет мамой мальчика. Процесс родов уже шел полным ходом. Как рассказала 28-летняя британка изданию Daily Mirror, для нее и ее мужа это известие стало настоящим шоком.

Таша сказала, что единственным симптомом, который она могла бы связать с беременностью, было увеличение веса. Но она и раньше не была слишком стройной, к тому же, много времени провела на самоизоляции, во время которой не особо следила за питанием и уровнем физических нагрузок. Никаких других признаков беременности женщина не замечала.

Примечательно, что всего за пару дней до рождения малыша, его родители купили дом. Обустроить его они еще не успели. Муж Таши рассказал журналистам, что собирался ехать за бытовой техникой, но вместо этого в спешке побежал покупать вещи для сына, имея при этом весьма слабое представление о том, что понадобится семье в первую очередь.

Тем не менее, супруги уверенны, что все будет хорошо и намерены как можно скорее привести свое жилье в порядок, чтобы там было комфортно нежданному, но уже любимому сыну.