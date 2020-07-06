Двадцать пять граждан России, в том числе глава СК Александр Бастрыкин, попали под британские санкции, связанные с нарушением прав человека.

Список распространила канцелярия правительства Великобритании.

Помимо Бастрыкина, там значатся имена бывшего замглавы МВД Алексея Аничина, судьи Алексея Криворучко, судьи Светланы Ухналевой.

В него также вошли 22 гражданина Саудовской Аравии и две спецслужбы КНДР.

Лондон ввел ограничения в соответствии с законом «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» и «поправкой Магнитского». Там заявляли, что в список попадут те, кого сочтут причастными к смерти юриста Сергея Магнитского и к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Фигурантам списка закрыт въезд в Британию, а все их активы, если они есть, на территории Соединенного Королевства замораживаются.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

Саудовский журналист Хашукджи с 2017 года жил в США и работал в газете The Washington Post. Его убили в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали, что мужчина исчез в дипломатическом учреждении, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи при ссоре с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.