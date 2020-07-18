со ссылкой на сведения Reuters.

В агентстве отмечают, что такое решение было принято, после того как британское правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных из-за опасений, что цифры могли быть преувеличены.

Reuters пишет, что академики предполагают, что метод, которым Агентство Англии при департаменте здравоохранения Великобритании (PHE) ведет подсчет статистики по коронавирусу, демонстрирует, будто цифры выглядят там хуже, чем в других регионах страны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заболевания, свыше 585 тысяч человек умерли.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Кремле ответили на обвинения в попытках украсть вакцину от COVID-19.

Что будет с валютой? Как заработать много денег? Все об экономике понятным языком – в нашем Телеграм-канале. А в Яндекс.Дзен – самые интересные истории со всего света.