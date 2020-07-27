Денис Ворошилов. Великобритания распространила требования об обязательном 14-дневном карантине на прибывающих с Балеарских и Канарских островов, сообщил МИД Соединенного Королевства.

Британское правительство ранее исключило Испанию, в которой в последнее время заметно ухудшилась ситуация с коронавирусом, из списка стран, по прибытии из которых не нужно проходить карантин. До сегодняшнего испанские острова под это требование не подпадали.

«МИД рекомендует избегать всех не жизненно важных поездок в Испанию, в том числе на Балеарские и Канарские острова. Решение принято на основе оценки ситуации с COVID-19 в стране», — говорится в опубликованной в понедельник вечером рекомендации.

Туристы, находящиеся в Испании, могут там провести остаток своих отпусков, однако по возвращении им придется самоизолироваться. В карантине придется сидеть и министру транспорта Гранту Шаппсу — он вместе с семьей отправился в отпуск в Испанию в субботу. Теперь министр заявил, что намерен вернуться в Британию в среду, чтобы после карантина «как можно скорее» вернуться к работе.

За субботним объявлением правительства последовали отмены авиарейсов.

Согласно данным испанского минздрава, наибольшие опасения вызывает ситуация в Каталонии и Арагоне, власти которых вводят различные санитарные меры в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретных муниципалитетах. Так, например, жителям ряда регионов Каталонии, включая Барселону, не рекомендуется выходить на улицу без крайней необходимости.

В понедельник официальный представитель британского правительства объяснил, что решение о введении карантина для прибывающих из Испании было принято после получения информации от испанского минздрава о росте количества заражений в стране за четверг и пятницу на 75% по сравнению с предыдущими двумя днями.

Великобритания не закрывала границы во время пандемии, транспортное сообщение не ограничивалось. В июне из-за роста пассажиропотока власти ввели обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих, с 3 июля Британия опубликовала список стран, жители которых освобождаются от этого карантина. В списке нет России, США и Бразилии. При этом власти особо отмечали, что речь идет не о гражданстве, а о стране, из которой выехал человек перед тем, как прибыть в Британию. Правительство заявило, что будет пополнять список или исключать из него страны в зависимости от эпидемиологической обстановки. Так, с 26 июля из списка была исключена Испания, с 10 июля — Сербия, а с 28 июля в него будут включены Эстония, Латвия, Словакия и Словения.

В понедельник СМИ сообщили, что из списка могут быть исключены Франция и Германия, однако официально власти это не подтвердили.

В настоящее время «авиакоридоры» у Британии открыты, в частности, с Австралией, Австрией, Багамами, Барбадосом, Бельгией, Хорватией, Чехией, Данией, Фиджи, Финляндией, Францией, Французской Полинезией, Германией, Гренландией, Грецией, Гонконгом, Венгрией, Италией, Исландией, Ямайкой, Японией, Кипром, Литвой, Мальтой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Сейшельскими островами, Южной Кореей, Швейцарией, Тайванем, Турцией и Вьетнамом. Ранее карантин был отменен с Ирландией и британскими заморскими территориями.