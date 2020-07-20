Комитет по разведке британского парламента во вторник, 21 июля, в 10.30 (12.30 мск) представит законодателям доклад о «вмешательстве» РФ в политику Соединенного королевства.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб в заявлении к парламентариям указал, что Россия «почти наверняка пыталась вмешаться во всеобщие выборы 2019 года через привлечение внимания в интернете к незаконно добытым правительственным документам», и по этому факту начато уголовное расследование.

Кроме того, дипломат отметил, что британское правительство оставляет за собой право «ответить принятием уместных мер в будущем».

Анонсированный доклад с определенной долей вероятности может указывать на то, что у Великобритании появились намерения присоединиться к санкциям против России, допустил в беседе с радио Sputnik политолог, профессор кафедры сравнительной политологии Российского университета дружбы народов (РУДН) Юрий Почта.

"Возможно, Британия подключится к американским санкциям против всех нефте- и газопроводов, которые идут из России. Для этого им нужны какие-то основания. Но в целом Великобритания раздроблена. Есть многочисленные конфликты внутри парламента, между парламентом и правительством, в самой Консервативной партии, между Борисом Джонсоном и однопартийцами. И, возможно, одна из целей этой публикации – немного отвлечь внимание от собственных проблем", – поделился мнением политолог.

По мнению эксперта, у Великобритании назрело слишком много нерешенных внутренних проблем, поэтому Лондону необходимо искать «внешнего врага».

"Собственно, "зависла" программа выхода из Европейского союза, непонятно, будет ли "нулевой" Brexit или все-таки какое-то соглашение будет выработано. Много таких аспектов, и поэтому приходится искать внешнего противника или внешнюю угрозу, которая, собственно, и виновата в том, что (бывший тогда премьером Великобритании Дэвид, – ред.) Кэмерон победил и что страна, в конце концов, решилась на Brexit. Предполагается, что на все это "мы влияли", поэтому если в британском обществе есть какие-то проблемы, значит, виноваты не правительство, не парламент, не гражданское общество или судебная система, а россияне", – заключил Юрий Почта.

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