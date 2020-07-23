Мария Табак. Глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит вслед за космическим командованием США обвинил Россию в проведении в июле испытания в космосе противоспутникового оружия, говорится в официальном заявлении командования.

«Мы обеспокоены тем, каким образом Россия провела испытание одного из своих спутников, запустив объект с оружейными характеристиками. Действия подобного рода угрожают мирному использованию космического пространства и создают риск того, что обломки могут создать угрозу для спутников и космических систем, от которых зависит мир. Мы призываем Россию воздерживаться впредь от проведения таких испытаний. Мы также призываем Россию работать вместе с Великобританией и другими партнерами во имя обеспечения ответственного поведения в космосе», — написал Смит в Twitter.

Ранее космическое командование США заявило, что располагает доказательствами, что Россия провела «неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия». По американским данным, 15 июля от спутника «Космос-2543» отделился другой объект, который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915.

На сайте spacetrack.org — специализированном сайте ВВС США, на котором публикуется открытая информация, объекту 45915 уделено особое внимание. Информация о том, что 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США отслеживает объект на орбите, размещена в верхней части сайта. Там же можно получить данные о его местоположении.

Как заявляют американские военные, запуск «объекта» был проведен рядом с другим российским спутником. Отмечается, что данные испытания похожи на ситуацию 2017 года и не похожи на тестирование спутника-инспектора.

Пятнадцатого июля Минобороны России действительно сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследован другой отечественный аппарат. Ситуацию 2017 года американские военные вспоминают в связи с запуском в июне того года Россией спутника-платформы «Космос-2519», от которого в августе отделился малый космический аппарат. В каталоге ВВС США второй спутник получил наименование «Космос-2521».