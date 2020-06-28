Бразилия заключила сделку с Великобританией по производству вакцины против коронавирусной инфекции, которая была разработана Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca Plc. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Бразилия приобретет у Лондона не только вакцину, но и ингредиенты для производства на 287 млн долларов. Первая партия будет стоить 127 млн долларов, причем, независимо от результатов клинических испытаний. Это 30,4 млн доз, которые поставят в декабре-январе.

После того, как эффективность вакцины будет доказана, еще 70 млн доз будет произведено в бразильском научно-исследовательском институте Fundacao Oswaldo Cruz.