Великобритании после «чрезвычайных заявлений» о предполагаемом «вмешательстве» России в парламентские выборы 2019 года нужно представить «чрезвычайные доказательства» этого, заявил Mpravda.com лидер британской Партии независимости (UKIP) Фредди Вача.

«Это сильное и чрезвычайное заявление, и, как со всеми чрезвычайными заявлениями, оно требует чрезвычайных доказательств. Я ожидаю увидеть такие доказательства, пока я их не видел. Но я также признаю, что из-за вопросов, связанных с национальной безопасностью и секретностью, их публикация может быть невыполнимой задачей», — сказал он.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту возбуждено уголовное расследование. Кроме того, Центр кибербезопасности Соединенного Королевства заявил, что якобы связанные с РФ хакеры пытались похитить в Британии, США и Канаде данные о разработке вакцины от COVID-19.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил Mpravda.com, что Россия не приемлет обвинения во вмешательстве в британские выборы 2019 года и считает их голословными.