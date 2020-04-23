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Житель Великобритании нашел у себя на заднем дворе клад. Работая в своем саду от скуки во время карантина, мужчина откопал старый автомобиль, пишет издание The Times.

Джон Брейшоу из города Хекмондвик обнаружил на участке возле своего дома останки автомобиля Ford Popular. Он терялся в догадках, почему машина оказалась под землей, и кто ее закопал. О необычной находке был снят сюжет на местном телевидении, благодаря которому тайна была раскрыта.

Новость о погребенной машине увидела 91-летняя женщина, которая оказалась вдовой бывшего владельца автомобиля. Она рассказала, что ее муж, ветеран Второй мировой войны Гароль Лайлс купил этот Ford Popular более 50 лет назад, по тем временам эта модель была очень бюджетной. Когда машина через пару лет начала сыпаться и стала непригодна для ремонта, он поставил ее на заднем дворе. А чтобы не платить за утилизацию, впоследствии закопал ее. Перед тем, как предать машину земле, он оставил пару сюрпризов для потомков: бутылку из-под молока и банку с парафином.

Лайлса не стало в 1987 году, его супруга продала дом. В конце 2019 года его новым владельцем стал Джон Брейшоу, который и обнаружил останки машины. Он планирует вытащить автомобиль из земли и выставить на продажу.

Еще одна жительница Великобритании тоже нашла в своем саду редкий артефакт. При помощи металлоискателя ей удалось обнаружить старинную золотую монету времен правления Генриха VII (1491-1547).

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