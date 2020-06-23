Британец Стив Чаллис из Саутгемптона заснял на видео нечто во время своего отдыха в Шотландии, сообщает Daily Record. Снимки были сделаны в 2019 году, но на них внимание обратили только сейчас.

Кадры существа, плывущего по озеру Лох-Несс, были сделаны со стороны замка Уркварт. Видно, что на воде остается рябь от движения чего-то крупного. Неподалеку видны оба берега озера, объект плывет по середине, можно навскидку оценить его размеры.

Мужчина осматривал свои материалы во время карантина, и тогда заметил необычное явление, о чем поведал журналистам. Исследовать «чудовища» из Лох-Несса Роланд Уотсон считает, что данное видео могло быть отредактировано, но Чаллис уверяет, что кадры были подлинными.

Сам же Стивен напрямую заявляет, что не верит в существование какого-то монстра в озере. Что же касается сделанным им кадров, то у него есть предположение, что это была крупная рыба вроде сома или же тюлень.