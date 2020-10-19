Переживший клиническую смерть поделился воспоминаниями о «странном существе» и чувстве, что все будет хорошо.

Житель Великобритании поделился с журналистами своими воспоминаниями о пережитой клинической смерти. Мужчина рассказал, что испытал крайне необычный и загадочный опыт, когда у него остановилось сердце.

По словам пациента, сначала он почувствовал, что его будто затягивает в пустоту. В этот момент он почему-то подумал об Элвисе Пресли и понял, что все будет хорошо. А потом он повстречался со «странным существом».

« Я ощутил присутствие Существа, созданного из чистой любви и принятия», — сказал британец и добавил, что у него было чувство, будто он всегда знал это «существо».

Издание Express попросило прокомментировать этот случай нейробиолога и директора Института Аллена по изучению мозга Кристофа Коха. Он сказал, что подобные видения — абсолютно нормальный для людей, находящихся при смерти.

Как полагают ученые, образы это один из механизмов защиты мозга, который пытается выжить. А также они вызываются недостатком кислорода. Часто видения связаны с верованиями пациентов, а многие истории практически аналогичны.

Кстати, ранее еще одна «свидетельница», женщина, пережившая клиническую смерть из-за наркотиков, рассказала о «путешествии в ад». Ее случай эксперты связывают со стыдом и чувством вины за свои поступки.