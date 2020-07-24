У заведения появились постоянные посетители.

Марсель Пейн во время карантина жил вместе со своей семьей в загородном доме недалеко от леса в графстве Кент (Великобритания). Он подкармливал диких зверей, приходивших к нему на участок, и открыл для них ночную закусочную, пишет Daily Mail.

Пейн поставил столик — такой, чтобы барсуки могли без труда дотянуться до лакомств. А также сделал для животных специальный вход под изгородью и поставил у него «вышибалу» — фигурку барсука. На входе мужчина также повесил вывеску с названием заведения «Барсучий ресторан» и таблички «открыто» и «закрыто». Иногда к барсукам присоединяется кошка Марселя.

Фото: georgie gillard

У ресторана уже появились постоянные посетители. Пейн сумел их снять на камеру и даже дать им имена. На ужин в заведении подают орехи, яйца, бутерброды с арахисовым маслом. В неделю такой рацион обходится Пейну примерно в $32.

«Я стараюсь давать барсукам полезную пищу, консультируюсь со специалистами и зоозащитниками», — рассказал мужчина.

Фото: georgie gillard

Начинание Марселя поддерживает и его жена Беверли. Она отметила, что подготовкой еды для барсуков и ее раскладкой они занимаются всей семьей, включая сына по имени Льюис.