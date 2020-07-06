Уникальная реплантация полового орган произошла в Великобритании. Хотя подобных операций за историю хирургии произошло около сотни, её уникальность заключается в том, что время играет против врачей.

Ткани отмирают очень быстро и даже высококлассный микрохирург не оживит отделённый от тела орган.

В этой ситуации у врачей на первом месте были другие задачи. Человек, больной шизофренией, отрезал себе член при попытке суицида. Кроме этой травмы он нанёс себе ещё множество других. Врачи почти сутки реанимировали пациента и когда добрались до члена, прошло уже много времени. До этого, случай успешной реплантации органа был зафиксирован через 18 часов.

Операция прошла успешно. Через шесть недель у больного стала работать уретра. Члену вернулась чувствительность и эрекция.

Для учёных этот случай стал знаком не оставлять попыток реплантации даже после длительного периода ишемии.