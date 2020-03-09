Предоставляя услуги в комплексе, обеспечивая высокое качество сервиса по доставка авто из США, рекомендуемый центр поможет оперативно решить любые вопросы, связанные с эксплуатацией и ремонтом легковых машин, доставляя в Украину не только электромобили из Америки, но и запчасти на брендовые авто со всего мира.

На официальном сайте taurus-group.com.ua каждый сможет найти для покупки наиболее выгодные спецпредложения, просмотрев ассортимент предоставляемых услуг и возможности специализированного центра.

В чем преимущество компании TAURUS GROUP?

Рекомендуемый сервисный центр имеет 6 офисов по Украине по доставке авто из Америки, при необходимости поможет воспользоваться услугами лизинга или кредитования. Компания успешно работает на рынке в этом сегменте более 4 лет, приобретая опыт, нарабатывая связи с партнерами и расширяя клиентскую базу, при этом имеет высокую репутацию, что позволяет безопасно оформлять заказы на солидную сумму по доставке машин в Украину и Европу. В центре группы работает целая команда профильных специалистов, которые готовы оперативно решить вопросы не только по оперативной доставке электромобилей в Украину или страны Европы из США, но и выполнить растаможку груза, включая и доставляемых на брендовые авто автозапчастей. Клиентам не придется тратить ценное время или дополнительные деньги на привлечение посредников при решении организационных вопросов, что связаны как оперативной доставкой авто и запчастей, так и растаможкой, экспедированием груза – все берет на себя профильный центр.

Почему клиенты доверяют именно этому центру?

В этот сервисный центр с высокой долей доверия от постоянных и новых клиентов, многие заказчики обращаются непосредственно по рекомендациям.

Это о многом говорит, позволяя через официальный сайт профильной компании выполнять доставку брендовых авто из Америки, Канады без привлечения малознакомых посредников, при этом пользоваться представительствами в США и отработанными схемами растаможки авто в порту Одессы.

Предлагается для ознакомления проверенный на рынке дистрибьютор, который имеет официально юридическую регистрацию в США, работает легально и принимает непосредственное участие в наиболее престижных аукционах по продаже машин.

Преимущества компании минимизируют комиссию, дополнительные платежи и погашение налогов. Можно воспользоваться участием в закрытых аукционах по продаже авто, что организовываются для клиентов дилеров.