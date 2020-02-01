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«Брексит» оставит английский футбол без европейских звезд

11:10 01/02/2020

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Выход Великобритании из Европейского союза может неблагоприятно сказаться на английском футболе. «Брексит» отразится на доходах клубов, составах команд и болельщиках, которым будет сложнее приехать в Великобританию, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Павел Полищук.

По оценкам специалистов, самая популярная в мире лига может лишиться около 100 талантливых футболистов, имеющих гражданство стран Евросоюза. Дело в том, что «брексит» вновь сделает их иностранцами, которым нужно получать разрешение на работу в Англии.

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«Если раньше европейцам ничего не мешало быть принятым на работу в Англии, то теперь им нужно пройти определенную процедуру. Это касается и футболистов. Им тоже придется доказывать свою профессиональную пригодность», – рассказал профессор Ливерпульского университета Киран Магуайр.

Теперь европейцы смогут попасть в английский чемпионат только на общих основаниях. За последние два года футболист должен провести минимум 75% матчей за свою национальную команду. Таких легионеров в английских лигах не так уж и много.

«Скорее всего, грандам английского футбола бояться нечего. В их составах играют признанные мастера, старожилы своих сборных. По середнякам же новое положение о легионерах ударит значительно – непросто найти недорогого игрока с богатым послужным списком», – считает Магуайр.

Талантам до 18 лет в Англию теперь, судя по всему, путь закрыт. Раньше клубы без проблем заключали контракты с юными европейскими звездочками. Например, француз Поль Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» в 16 лет. В том же возрасте в «Ливерпуль» перебрался испанец Сеск Фабрегас. Тогда они в Британии иностранцами не считались. Теперь будет все по-другому, и английским клубам придется искать доморощенных вундеркиндов.

«Согласно правилам ФИФА, несовершеннолетним лицам не разрешается заключать контракты за границей. Этот закон не распространяется на страны ЕС. Но Англия в него уже не входит», – пояснил Магуайр.

Также в Великобритании существует закон о запрете предоставления работы лицам, имеющим судимость. Увы, но среди футболистов это не редкость. Условный срок за неуплату налогов есть даже у Лионеля Месси. Если в Евросоюзе аргентинец, который имеет и испанский паспорт, считается своим, то в английских клубах он уже теперь точно не поиграет.





Павел Полищук