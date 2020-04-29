Все новости на карте

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал «Русской службе BBC» обвинения в домогательствах к бывшему пресс-секретарю Алексея Навального Анне Ведуте. Журналист назвал претензии «полным бредом».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Анна Ведута в интервью «Русской службе BBC» рассказала, как в 2012 году Венедиктов после совместного ужина с коллегами предложил подвезти ее до дома. В машине оказалось пять человек: водитель, Венедиктов, Ведута и еще две журналистки «Эха Москвы». После того, как ведущие радиостанции вышли из салона, главред якобы начал приставать к своей спутнице: он обнимал ее, гладил коленки. Выйдя на улицу, Венедиктов пытался поцеловать девушку и напрашивался к ней домой.

«Абсолютно точно не пытался попасть домой, это мне не свойственно. Попасть домой — ну это фу», — прокомментировал обвинения редактор.

По его словам, утверждение о том, что он подвозил трех девушек одновременно «забавно», поскольку в то время он постоянно ездил с охранником.

«Возможно, мы там сидели как сельди в банке», — сыронизировал журналист.

Издание отмечает, что на момент инцидента Ведута встречалась с главредом сайта «Эха Москвы» Андреем Ходорченковым, который после происшествия решил уволиться. Принимая заявление, Венедиктов якобы поинтересовался у него, не из-за возлюбленной ли он увольняется. Редактор назвал эту информацию не соответствующей действительности.

«Это вообще бред полный. Если Андрей Ходорченков был молодым человеком Анны Ведуты, он должен был прийти и дать мне в морду», — резюмировал журналист.

Видео дня. Собчак vs краб: что помешает теледиве стать «крабовой королевой»