Министр по делам женщин, семьи и прав человека Дамарес Алвес потребовала посадить в тюрьму бывшего нападающего «Сантоса», «Реала», «Милана», «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Робиньо.

«Незамедлительно в тюрьму, мне больше нечего сказать. Апелляция еще возможна. Но существует утечка аудио, что еще вы хотите? Тюрьма. Ни одному насильнику нельзя аплодировать. Парень хочет вернуться на футбольное поле, чтобы изобразить из себя героя», — приводит слова чиновницы Globo.

В ноябре 2017 года Робиньо был приговорен к девяти годам лишения свободы за изнасилование. Инцидент произошел в Милане 22 января 2013 года. Миланский суд признал 33-летнего футболиста и еще пятерых человек виновными в групповом изнасиловании 22-летней албанской девушки. Робиньо вины не признал и сообщил, что обжалует приговор.

В 2009 году футболист, выступавший на тот момент за английский «Манчестер Сити», также подозревался в изнасиловании, но был оправдан.

В октябре 36-летний Робиньо вновь подписал контракт с «Сантосом», где начинала его карьера, но спустя шесть дней клуб расторг трудовое соглашение, чтобы футболист смог сосредоточиться на защите в суде. Нападающий провел 100 матчей за сборную Бразилии, в которых забил 29 мячей.