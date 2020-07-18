Бразильское общество инфектологии призвало не использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19, следует из сообщения организации, именно этот препарат принимает президент Бразилии Жаир Болсонару.

«Необходимо срочно изъять гидроксихлорохин из лечения на любой фазе COVID-19», — говорится в заявлении.

Ученые призвали министерство здравоохранения пересмотреть политику лечения пациентов с коронавирусом, поскольку не стоит тратить государственные средства на препарат, который не приносит эффекта и вызывает побочные эффекты.

Гидроксихлорохин для лечения принимает президент Бразилии Жаир Болсонару и считает, что он ему помогает.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сняла гидроксихлорохин с испытаний лекарств для борьбы с COVID-19. В начале июня оксфордские ученые заявили, что не нашли подтверждений, что препарат может помогать при лечении. По данным исследования, 25,7% пациентов, принимавших гидроксихлорохин, скончались в течение 28 дней. При этом из тех, кто не принимал этот препарат, скончались 23,5%. Национальные институты здравоохранения США (NIH) также решили прекратить клинические испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства против коронавируса.