Футболисты сборной Бразилии в Сан-Паулу со счетом 5:0 победили команду Боливии в домашнем матче первого тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Мячи у хозяев поля забили Маркиньос (16′), Роберто Фирмино (30′, 49′) и Филиппе Коутиньо (73′), в середине второго тайма боливийский защитник Хосе Карраско (66′) отправил мяч в свои ворота.

Перед игрой травму спины получил Неймар, но повреждение не оказалось очень серьезным — нападающий «Пари Сен-Жермен» провел на поле 90 минут и сделал 18 успешных обводок.

Это наивысший показатель с момента появления официальной статистики обводок от Opta (с сезона 2009/2010. Предыдущим обладателем рекорда был аргентинец Лионель Месси, сделавший в 2011 году 15 успешных обводок в игре с Колумбией (2:1).

18 — #Neymar🇧🇷 eludió 18 rivales en la victoria 5-0 de #Brasil🇧🇷 ante #Bolivia🇧🇴 por #Eliminatorias, la mayor cantidad en las últimas tres clasificatorias de CONMEBOL a un Mundial; hoy superó los 15 rivales que eludió Lionel #Messi🇦🇷 ante #Colombia🇨🇴, en noviembre de 2011. Rey. pic.twitter.com/V3hYDBOlUx — OptaJavier (@OptaJavier) October 10, 2020

Отборочный турнир в Южной Америке проходит в круговом формате, каждая команда сыграет по 18 матчей. В финальную часть чемпионата мира напрямую попадут четыре сборные. Команда, которая станет пятой, примет участие в межконтинентальных стыковых матчах. Мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.