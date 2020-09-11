Бразильская серфингистка Майя Габейра побила свой собственный мировой рекорд по покорению самой большой волны среди женщин. 33-летняя спортсменка оседлала водяной гребень высотой 22,40 метра, сообщает пресс-служба Мировой лиги серфинга (WSL).

Достижение было установлено на знаменитом пляже Прайя-ду-Норте в португальском городе Назаре.

Предыдущий рекорд — 20,72 метра — также принадлежал бразильянке и был установлен ею на том же пляже два года назад. Рекорд мира среди мужчин удерживает бразилец Родриго Кокс — 24,38 метра.

NEW RECORD: Largest wave surfed — unlimited (female) — 73.5 foot (22.4 metres). Congratulations to Brazil's Maya Gabeira 🌊🏄🏻‍♀️ 🎥 @wsl / Pedro Miranda pic.twitter.com/I71oqKYadS — GuinnessWorldRecords (@GWR) September 10, 2020

Габейра продолжает штурмовать волны, несмотря на неудачи прошлых лет. В 2013-ом серферша получила травмы при попытке исполнить подобный трюк — во время охоты за большой волной она не смогла удержаться на доске и выжила лишь благодаря отменной физической подготовке. Майя потеряла сознание, но ее спас товарищ по команде, достав из воды и сделав искусственное дыхание.

Габейра является одной из самых высокооплачиваемых серфингисток мира и дважды номинировалась на престижную премию «Лауреус» как лучшая спортсменка года в 2014 и 2019 годах.

В августе 2016 года решением Международного олимпийского комитета серфинг был включен в программу летних Игр.