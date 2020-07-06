Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса, сообщило правительство штата Сан-Паулу.

«Национальное агентство по надзору за здоровьем разрешило начало третьей фазы клинических исследований для проверки эффективности и безопасности вакцины от коронавируса», — говорится в сообщении.

Речь идет о вакцине, разработанной пекинской биофармацевтической компанией.

Для исследований будут отобраны 9 тысяч волонтеров из числа медиков, работающих с зараженными коронавирусом в шести штатах.

В настоящее время Бразилия уже испытывает вакцину, разработанную британским Оксфордским университетом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.