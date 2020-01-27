СПОРТ

Братья Алексей и Василий Березуцкие вернулись в ЦСКА

16:47 27/01/2020

Экс-футболисты ЦСКА братья Алексей и Василий Березуцкие назначены заместителями генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам, говорится в сообщении пресс-службы «красно-синих».

Березуцкие завершили карьеру в июле 2018-го. За армейцев они выступали на протяжении 16 лет.

По словам Василия Березуцкого, в ближайшие дни они с братом «детально ознакомятся с работой всего спортивного направления». В среду, 29 января, они вместе с основной командой ЦСКА направятся в испанский Кампоамор, где красно-синие проведут второй сбор.

«Впереди много работы, мы беремся за нее с большим желанием и интересом», – сказал Алексей Березуцкий.

Напомним, в составе ЦСКА Березуцкие выступали с 2002 года. За свою профессиональную карьеру они шесть раз становились чемпионами России, завоевав семь Кубков России и шесть Суперкубков, а также Кубок УЕФА в 2005-м.

В 2018 году после завершения игровой карьеры они помогали Леониду Слуцкому в голландском «Витессе», но покинули команду после увольнения специалиста в 2019-м.



