Поединок двоюродного брата обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Умара Нурмагомедова против казахстанца Сергея Морозова на турнире в Абу-Даби отменен.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление команды спортсмена.

«Умар Нурмагомедов госпитализирован в больницу в Дубае с сильным гриппом, температурой и рвотой», — сообщил собеседник агентства.

24 октября 24-летний Умар Нурмагомедов должен провести бой с казахстанцем Сергеем Морозовым на турнире UFC 254 в Абу-Даби, главным событием вечера станет поединок Хабиба против американца Джастина Гэтжи.

View this post on Instagram ✔Brothers✊🏼❤️ ПОДПИШИСЬ чтобы быть в курсе всего 👇 @khabib_nurmaqhomedov Напишите в комментарии не перебивая по буквам ЧЕМПИОН✊ ___________________________________________________ #хабиб#нурмагомедов#хабибнурмагомедов#хабибтайм#хабиблучший#хабибчемпион#хабибконор#хабибиконор#дагестанец#дагестанцы#сильныйпоступок#трогательныймомент#смешанныеединоборства#мма#юфс#конормакгрегор#khabibtime#teamkhabib#khabib#nurmagomedov#khabibnurmagomedov#habibnurmagomedov#khabibnurmagamedov#weareaka#mmafighter#ufcfighter#dagestan#mma ———————————————————————————— ♥️Лайк "Орлу" 👉🏼@khabib_nurmaqhomedov A post shared by Умар Нурмагомедов (@umar_nurmaqomedav) on Oct 10, 2020 at 11:02am PDT

В активе 24-летнего Умара Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения в ММА.