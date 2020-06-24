Брат 12-летнего подростка из Астрахани, замурованного в бетон собственной матерью, знал об убийстве, однако молчал об этом больше трех месяцев. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Напомним, в день трагедии подросток не ночевал дома и вернулся лишь рано утром, из-за чего произошла ссора с матерью. Она ударила его гантелей, и ребенок скончался. Позднее залитое бетоном тело подростка нашли под полом дома, который принадлежал его старшему брату.

По словам собеседника РИА Новости, правоохранители узнали о местонахождении трупа после очередного опроса. Оказалось, что брат ребенка знал об убийстве, но молчал об этом больше трех месяцев. Степень его участия в преступлении пока неизвестна.

Напомним, что жительница Астраханской области Галина Морозова, замуровавшая в бетон собственного 12-летнего сына, несколько месяцев изображала горе, пытаясь запутать следствие.

Пока шли поиски, 56-летняя россиянка продолжала делать карьеру в политике. Ранее Морозова была членом городского отделения "Справедливой России", а в прошлом году даже баллотировалась на пост губернатора Астраханской области.