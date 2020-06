Брат президента США Дональда Трампа Роберт подал в суд Нью-Йорка новый иск с требованием остановить публикацию книги племянницы президента Мэри Трамп о главе государства и его семье, сообщает телеканал CNBC.

Ранее брат президента уже подавал в суд запрос на вынесение запрета на публикацию книги на основании подписанного Мэри Трамп соглашения о неразглашении, условия которого книга нарушает. Адвокат Мэри Трамп заявил, что президент и его семья пытаются помешать выходу книги, в которой будут «обсуждаться вопросы, имеющие чрезвычайное значение для общественности», поскольку не хотят, чтобы люди «знали правду». В четверг суд в Нью-Йорке отклонил требования семьи Трампа.

Через день после этого, как отмечает телеканал, брат Трампа подал иск с тем же запросом на тех же основаниях в другой суд Нью-Йорка. Адвокат племянницы президента Теодор Бутрос заявил, что новый иск – «это еще одна безосновательная попытка семьи Трампа получить неконституционный предварительный запрет, чтобы заблокировать важное политическое высказывание, касающееся президента». По его словам, эта попытка также будет провальной.

Ранее Трамп заявил, что его племянница Мэри не может писать о нем книгу, предзаказ которой уже доступен на сайте Amazon, поскольку она ограничена соглашением о неразглашении.

Выход книги племянницы президента Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man («Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного в мире человека») назначен на 28 июля. Мэри Трамп обещает читателям «разоблачительный портрет Дональда Трампа и токсичной семьи, которая создала его» в книге, которая «прольет яркий свет на темную историю семьи, чтобы объяснить, как ее дядя стал человеком, который теперь угрожает мировому здравоохранению, экономической безопасности и общественному устройству».