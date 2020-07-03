Брат погибшего в пьяном ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова отреагировал на заявление защитника актера о том, что тот не считает себя виновным.

В беседе с RT Валерий Захаров признался, что морально устал от «удивительных» заявлений адвоката актера Эльмана Пашаева. Мужчина обратил внимание на слова юриста об «усыновлении» детей погибшего и компенсацию в сто миллионов рублей.

«Но сегодняшнее заявление о невиновности Михаила Олеговича нас просто повергло в шок. Это уже не просто провокация — это явная попытка избежать наказания», — заявил Валерий.

Он пояснил, что родные изначально боялись подобного развития событий и поэтому обратились на телевидение, чтобы предать дело огласке.

«Что делать еще, не знаем. Вся надежда на нашего адвоката Александра Андреевича Добровинского и справедливость правосудия», — заключил мужчина.

ДТП с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За его рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Спустя несколько дней после ДТП актер попросил прощения у семьи погибшего и заявил, что честно понесет наказание. Однако родственники Захарова не приняли извинений и отказались от какой-либо материальной помощи со стороны Ефремова.