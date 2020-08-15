Брат американского афериста Бернарда Мэдоффа — Питер Мэдофф – освободился из заключения, отбыв практически весь десятилетний срок, к которому его приговорили за финансовые махинации во время работы в одной из компаний брата, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на федеральное бюро тюрем.

Как сообщил официальный представитель ведомства Скотт Тейлор, в четверг 74-летний Питер Мэдофф был освобожден из-под домашнего ареста, на который его перевели в ноябре прошлого года. До этого он отбывал наказание в федеральной тюрьме в Майами.

Суд в США в декабре 2012 года приговорил младшего Мэдоффа к 10 годам тюремного заключения. До этого брат афериста признал себя виновным в причастности к финансовым махинациям и объявил, что согласен провести в тюрьме 10 лет за свои преступления, совершенные в бытность главой отдела внутреннего контроля в одной из принадлежавших его брату компаний.

«Аферист века» Бернард Мэдофф в июне 2009 года был приговорен к 150 годам тюрьмы. На тот момент ему исполнился 71 год. В суде он признался, что в течение 20 лет обманывал инвесторов и регуляторов. Он не совершал никаких сделок, а просто перечислял все деньги с одного банковского счета на другой, выдавая средства по требованию клиентов в виде «прибыли». В списке обманутых инвесторов оказались не только самые состоятельные граждане США и знаменитости, но и крупнейшие мировые банки.