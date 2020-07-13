В Приморском крае в ближайшее время начнется суд двумя бывшими полицейскими. С ними на скамье подсудимых предстанет отец одного из представителей правопорядка. По версии следствия, во время браконьерской охоты отец полицейского случайно убил человека. Мужчины спрятали труп, а сын убийцы возглавил следствие и заметал следы во время расследования. Об этом сообщила краевая прокуратура.

Убийство произошло в октябре 2019 года в лесу у села Зеркальное. Жертвой стал мотоциклист, который решил поспать в кустах у дороги. Отец полицейского принял его за животное и выстрелил.