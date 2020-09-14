Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.

Outlook BP в 2020 году содержит три сценария развития энергетической отрасли на ближайшие 30 лет. Так, «Быстрый» (Rapid) сценарий предусматривает принятие соответствующих мер, которые увеличат стоимость парниковых выбросов для производителей на 70% к уровню 2018 года «Нулевой» (Net Zero) сценарий предполагает не только ужесточение климатической политики, но и изменение социального и потребительского поведения в отношении использования энергии. В этом варианте выбросы углерода должны упасть на 95% к 2050 году. Наконец, «Обычный» сценарий подразумевает сохранение текущих трендов без значительных и резких изменений в глобальной политике.

Все три сценария предрекают падение спроса на нефть в ближайшие три десятилетия. Так, по «Обычному» сценарию потребление нефти снижается на 10% к 2050 году, по «Быстрому» — на 55%, а по «Нулевому» — на 80%. При этом восстановление спроса на докризисном уровне ВР ждет только в обычном сценарии, согласно которому спрос выйдет на плато в ближайшие несколько лет. По двум другим сценариям развития энергетической отрасли спрос никогда не вернется на уровни, предшествующие пандемии COVID-19.

«Снижение спроса на нефть связано с ростом эффективности и электрификацией автомобильных перевозок», — поясняют в ВР.

Во всех трех сценариях пик потребления нефти в транспорте приходится на середину и конец 2020-х годов. В ВР считают, что доля нефти в транспортном потреблении упадет с уровня в более чем 90% в 2018 году до около 80% к 2050 году в «Обычном» сценарии, до 40% — в «Быстром» и до 20% — в «Нулевом».