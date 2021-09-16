Смешанные единоборства — это не просто соревновательный спорт, где два окровавленных бойца сражаются в октагоне до тех пор, пока один из них не проиграет. Это настоящий бизнес, начиная от промоушена, правильной рекламной компании, выбора поединков и заканчивая на приглашенных спортсменах. Чувство стиля не покидает многих спортсменов и за пределами ринга, подчеркивая их любовь к дорогим брендам, аксессуарам и одежде. С помощью онлайн магазина PM Store вы можете приобрести стильные брендовые вещи, мерч MAHATCH, тем самым став чуть ближе к своим любимым спортсменам. Для многих бойцы UFC являются кумирами и в реальной жизни, поэтому предлагаем взглянуть на пятерку самых стильных легионеров:

Энтони Петтис;

Конор МакГрегор;

Майкл Биспинг;

Хорхе Масвидал;

Жорж Сен-Пьер.

Представленные бойцы UFC имеют свой уникальный стиль одежды, который послужит для создания модного образа. Но необязательно копировать все, можно позаимствовать часть аксессуаров у одного спортсмена, и дополнить их своим виденьем или любимыми предметами из гардероба, если они вписываются в общий образ.

1. Энтони Петтис

Список бойцов UFC, обладающих своим модным стилем, открывает американский спортсмен Энтони Петтис. Вместо строгих костюмов легковес предпочитает одевать одежду, связанную с уличным стилем, большими яркими принтами, или подходящую для посещения на вечеринки. Из-за такого образа Хабиб Нурмагомедов однажды прозвал Энтони на пресс-конференции «клубным мальчиком». За пределами октагона Петтиса можно увидеть в окружении высоких моделей, в темных очках с золотыми цепями и зализанной прической. В PM Store вы сможете подобрать худи, футболки и штаны, создав такой же стиль, как у Энтони Петтиса.

2. Конор МакГрегор

Король вечеринок и громких скандалов, который мастерски создает трэш-ток на пресс-конференциях. Помимо множества титулов и врожденного таланта раздражать своих соперников, Конор обладает неплохим стилем, хотя некоторые вещи в его гардеробе иногда просто не сочетаются. Вместо гармонии цветов МакГрегор отдает предпочтение самым дорогим брендам, о чем часто напоминает в своем инстаграме или в интервью. Среди всех бойцов UFC именно Конор больше всего обожает строгие костюмы с зауженными брюками, дополняя образ жилеткой. Любимым цветом в его гардеробе является синий.

3. Майкл Биспинг

Бывший чемпион UFC в среднем весе, который даже на пике своей карьеры обожал ходить в строгих костюмах, галстуках и начищенных туфлях. Статный британец с короткой стрижкой, брутальным взглядом, одетый в представительный костюм, меньше всего похож на бойца UFC. Ему больше идет роль чиновника или адвоката. Но в свои лучшие годы Майкл прекрасно показывал себя на ринге, набрав из 39 боев 30 побед, и почти половину нокаутом.

4. Хорхе Масвидал

Гардероб Масвидала в основном состоит из принтованных футболок, коротких шорт, худи с капюшоном и длинными рукавами. Ему чужды официальные строгие костюмы, галстуки и рубашки. Иногда на интервью его можно увидеть в костюме, но вряд ли это его личный выбор, скорее так решили костюмеры. В целом не удивительно, что Хорхе предпочитает яркие цвета и простую уличную одежду. Он родился в солнечном Майами, а сам он имеет кубино-перуанское происхождение. На сайте Pm Store есть худи и футболки с яркими принтами, похожие на одежду, которую носит Хорхе Масвидал.

5. Жорж Сен-Пьер

Закрывает пятерку стильных бойцов UFC канадский спортсмен и один из лучших легионеров ММА. За свою карьеру Сен-Пьер успел отыграть 28 поединков, где 26 из них — это победы. Также его можно было заметить в кинематографе, а его самой популярной ролью является Жорж Батрок в фильме «Первый Мститель» и сериале «Сокол и Зимний солдат». Чтобы одеваться как Жорж Сен-Пьер, не нужно тратить тысячи долларов на дорогие бренды. В его гардеробе много разной одежды, начиная от клетчатых рубашек, спортивных штанов, широких шорт и заканчивая на спортивных худи. Иногда на пресс-конференциях боец выходит в костюме, но в повседневной жизни он придерживается простого стиля.