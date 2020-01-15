СПОРТ

Бойцовский бум: смешанные единоборства набирают популярность в Таджикистане

07:32 15/01/2020

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В Таджикистане смешанные единоборства сегодня самый популярный вид спорта. Тренировочные залы перегружены, а в детские секции даже образовались очереди. Что же стало причиной ажиотажа, разбирался корреспондент телеканала «МИР 24» Абубакр Файзуллоев.

Десятилетний Маруф Ятимов полюбил смешанные единоборства, как только увидел поединки с участием российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Родителей сразу попросил записать его в секцию ММА.

«Я раньше занимался футболом, но мне этот спорт не очень нравился. Когда мы с папой смотрели бои по телевизору, я сразу полюбил этот спорт. Этот я не брошу. Хочу в будущем стать чемпионом, как Хабиб», – признался школьник Маруф Ятимов.

Сегодня в Душанбе открыты более 50 спортивных залов по смешанным единоборствам, и практически везде аншлаг. Этот спорт сегодня так же популярен, как и футбол.

«У нас в зале сегодня тренируются больше ста детей. Тренировки проводим в три смены: утром, в полдень и вечером. Наши тренеры разработали для них специальную методику с учетом физических возможностей детей. В ближайшее время планирую построить еще один зал», – сказал владелец спортивного зала Раджабали Баенов.

Причиной ажиотажа можно назвать успехи таджикских бойцов на международных турнирах. Сегодня практически в каждом зале есть свой чемпион мира.

«Это очень приятно, что молодежь равняется на нас. Наша задача показать им себя с лучшей стороны и быть реальным примером для подражания. Со своей стороны хочу сказать, что заниматься спортом полезно для здоровья. Сейчас многие дети сильно зациклены на гаджетах. Но сегодня вижу, что ситуация меняется», – боец ММА Нурулло Алиев.

Нурулло Алиев – чемпион одного из российских промоушенов и кумир таджикской молодежи. Сейчас идет на личный рекорд. У бойца уже серия из четырех чистых побед и скоро новый титульный бой.





Абубакр Файзуллоев