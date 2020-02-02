Врач-кардиолог Константин Иванов развеял страхи об использовании фитнес-браслетов. Выяснилось, что они не несут никакого вреда для человека, а, наоборот, помогают следить за здоровьем, сообщает радио Sputnik.

Некоторые люди считают, что «умные» часы способны следить за своим владельцем. Это так, поскольку устройства могут устанавливать местонахождение человека и передавать информацию. Однако эту функцию можно отключить в настройках гаджета и обезопасить свои личные данные.

Также обладатели фитнес-браслетов боятся, что трекеры могут создавать вредное излучение. Считается, что такие часы появились относительно недавно, поэтому их особенности и их влияние на организм исследованы плохо. Иванов заявил, что доказательств излучения нет. Эксперт отметил, что существует огромное количество мифов о вреде гаджетов. «Мифы об излучении — это такая мулька», — подчеркнул кардиолог.

В отличие от вреда гаджетов, польза от них очевидна. Иванов подчеркнул, что исследования о положительном влиянии часов на здоровье активно проводятся. В ближайшем будущем, предполагает эксперт, фитнес-браслеты продемонстрируют пользу для медицины по многим аспектам: в измерении сердечного ритма, измерении артериального давления, измерении уровня сахара в крови, измерении фаз сна и в других областях.

Иванов считает, что геймификация заботы о здоровье идет только на пользу. «Нам куда проще проходить десять тысяч шагов или соблюдать рацион питания, если гаджеты делают из этого игру и результатами можно поделиться с близкими или коллегами», — объяснил эксперт.

Отметим, что научное сообщество не пришло к единому мнению о пользе фитнес-браслетов. Американские кардиологи и эксперты в спортивной медицине считают, что от «умных» часов нет пользы. Эксперты отмечают, что ношение фитнес-браслета будет эффективным только при постановке конкретных целей. А специалисты из Стэнфордского университета выяснили, что фитнес-трекеры неправильно считают сожженные калории.

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