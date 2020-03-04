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Бой российского боксера Ковалева с кубинцем Баррерой запланирован на 25 апреля

15:25 04/03/2020

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ковалев собирается встретиться на ринге с кубинцем Салливаном Баррерой 25 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на команду россиянина.

По словам представителя российского боксера, Ковалев не намерен переходить из полутяжелой весовой категории в тяжелую. Поединок скорее всего пройдет в США в промежуточном весе.

36-летний Ковалев имеет в своем активе 34 победы ( 29 – нокаутом), четыре поражения и одну ничью. Боксер обладал титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), но расстался с ним в ноябре прошлого года, проиграв нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу.

38-летний Баррера за свою карьеру одержал 22 победы (14 – нокаутом) и потерпел три поражения.



