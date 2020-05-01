СПОРТ

Бой Поветкина и Уайта может пройти в конце июля или начале августа

00:57 02/05/2020

Поединок российского боксера Александра Поветкина против британца Диллиана Уайта пройдет без зрителей в конце июля – начале августа, сообщает ТАСС.

Победитель поединка получит право сразиться за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) супертяжелом весе.

Предыдущий бой Александр Поветкин провел против американского боксера Майкла Хантера в декабре 2019 года. Он завершился вничью. Всего в карьере 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. 31-летний Диллиан Уайт за карьеру провел 28 поединков, в которых одержал 27 побед (18 нокаутом) и потерпел одно поражение.

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