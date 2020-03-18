СПОРТ

Бой Нурмагомедова с Фергюсоном могут отменить в пятый раз

15:32 18/03/2020

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что в самое ближайшее время он узнает о месте проведения поединка с американцем Тони Фергюсоном, передает ТАСС.

«Нам для боя нужно всего 100 человек. Нужны камеры и платные трансляции, чтобы люди, находясь на карантине, могли посмотреть наш бой», – указал Нурмагомедов.

По его словам, нужно просто оставить спортсменов внутри арены и закрыть, а они уже сами определят победителя.

«Я недавно общался с Даной Уайтом, он сказал, что сделает все, чтобы бой состоялся. В ближайшие дни мы узнаем, где пройдет поединок», – добавил россиянин.

Напомним, что бой Нурмагомедов – Фергюсон запланирован на 18 апреля, но существует вероятность, что его могут перенести или отменить из-за коронавируса.

Любопытно, что этот поединок отменяли уже четыре раза. В последний раз на турнире UFC 229 бойцы должны были драться за вакантный титул чемпиона организации в легком весе. Однако американец получил травму накануне поединка, в результате российский боец вышел в октагон против Эла Яквинты и победил его.



