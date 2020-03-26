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Бой Нурмагомедова и Фергюсона планируется во Флориде
11:39 25/03/2020
В американском штате Флорида может пройти бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, сообщает MMA Fight. Рассматривалось несколько мест для проведения поединка, но этот штат подходит больше всего.
В издании также отметили, что в одном из интервью глава UFC Дана Уайт указал, что Флорида наиболее предпочтительна. Место проведения он не уточнил.
Ранее сообщалось, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован на 18 апреля. Однако Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила проведение поединка в Бруклине из-за распространения коронавируса.