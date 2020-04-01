СПОРТ

Бой Нурмагомедова и Фергюсона отменили

01:32 02/04/2020

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил, что его ожидаемый бой с американцем Тони Фергюсоном отменен,в своем Instagram.

Нурмагомедов рассказал, что находится дома на карантине и читает, что пишут люди о его встрече с Фергюсоном. Российскому спортсмену показалось несправедливым, что во всем мире стремятся соблюдать режим самоизоляции для спасения людей, а он сам словно освобожден от этих правил и вынужден «демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя».

Спортсмен подчеркнул, что огорчен отменой встречи с Фергюсоном. «Я все понимаю, и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это», – написал Нурмагомедов. Также он призвал подписчиков беречь себя и поставить себя на его место.

Напомним, ранее неоднократно заявлялось, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона состоится. Его планировали провести 18 апреля. На днях даже вышел проморолик боя. Однако отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов уже намекал на возможную отмену поединка. В США его точно отменили, поэтому ожидалось, что встреча состоится в России.



