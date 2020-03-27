СПОРТ

Бой между Фьюри и Уайлдером перенесен из-за коронавируса

21:53 26/03/2020

Третий бой между действующим чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом мира американцем Деонтеем Уайлдером состоятся 3 октября, сообщает «Спорт-Экспресс».

Изначально бой был запланирован на 18 июля, однако встреча перенесется из-за вспышки коронавируса в мире.

Напомним, боксер Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его 10 раз. В послужном списке американца 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. 31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, за плечами британца – 30 побед.



