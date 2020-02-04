СПОРТ

Боулинг на снегу: в Азербайджане осваивают новое зимнее развлечение

07:51 04/02/2020

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В Азербайджане в разгаре горнолыжный сезон. Основные развлечения в это время сконцентрированы в месте под названием Шахдаг. Одно из них боулинг на снегу. О том, каким образом устроена эта игра, в репортаже корреспондента «МИР 24» Кямрана Гусейнова.

Горнолыжный курорт Шахдаг сегодня – единственное в Азербайджане место, где есть снег. Здесь можно не только покататься на лыжах, но и посбивать кегли. Боулинг на снегу – спорт экстремальный. И прежде чем дать отмашку, организаторы проверили трассу на безопасность, а сами шары – на отсутствие повреждений. Ну и, конечно, инструктаж участников.

«Шар наполнен воздухом, человек, находящийся внутри, может спокойно дышать. Сама конструкция сделана из мягкого полиэтилена, так что получить травму невозможно», – указал организатор соревнований Самир Гадиров.

Турнир по боулингу на снегу проходит уже в шестой раз. Правила простые. В команде два человека. Один забирается в надувной шар. Второй сталкивает его с горы и контролирует движение. «Я здесь со своей девушкой. Мы решили побороться за главный приз. Она будет внутри. А я буду ей помогать», – рассказал участник соревнований Джавад Салманлы. Чтобы привлечь внимание жюри, Джавад даже нарядился мумией. Но оригинальный костюм не помог – половина кеглей устояла. В жюри известные спортсмены и журналисты. Максимальная оценка – пять баллов. «Соревнуются 14 команд. До финала мы допустили только 2. Это только кажется, что победить легко», – отметил член жюри Максуд Зия. Ведущий турнира подбадривает участников, а снегоход поднимает на гору шар для финалистов. Рауф и Сабина к запуску готовы. «Я внутри с бешеной скоростью перебирала руками и ногами. Очень хотелось выиграть», – призналась участница соревнований Сабина. Победители получили сертификат на бесплатное проживание в лучшем отеле курорта.





Камран Гусейнов