Ботанический сад в Москве закрылся с 19 марта до особого распоряжения в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщили «Известиям» в администрации парка.

Парк закрыли на основании приказа Миноборнауки № 447 от 18 марта, который предписывает приостановить пропуск посетителей во все подведомственные министерству особо охраняемые территории, музеи и выставки.

Также в столице нельзя попасть в ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» и ботанический сад биофака МГУ на Воробьевых горах. Эти ботанические сады также являются особо охраняемыми природными территориями.

Столичные власти тоже предприняли меры по борьбе с эпидемией, но не столь радикальные. Согласно указу мэра Москвы от 16 марта № 21-УМ, в столице до 10 апреля запретили проводить публичные массовые мероприятия. Также временно запрещено собираться на мероприятиях числом участников более 50 человек одновременно.

В этой связи национальный парк «Лосиный Остров» по 10 апреля прекратил работы экологических центров и приостановил проведение экскурсий. Однако сам лес не огорожен, зайти туда может каждый желающий, отметили в администрации парка. В столице также по 10 апреля закрылся Московский зоопарк.

В парке Горького с 16 марта по 10 апреля не проводятся мероприятия с участием более 50 человек, в том числе занятия в рамках программы «Московское долголетие», еженедельный забег Parkrun, экскурсии и квесты. Закрылись Музей парка Горького и смотровая площадка, cувенирный магазин, лекторий, зеленая школа.

Ограничения есть и у парка «Сокольники», где до 10 апреля отменили все культурно-массовые мероприятия среди которых «Разрушители льда» — традиционное событие, завершающее работу катка; регулярные танцевальные программы на эстрадах парка, включая «Ротонду» и «Танцпол 3+». Кроме того, закрылись Дом детского творчества, спортивный центр «Спарк».